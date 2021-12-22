София, , 11:02 — REGNUM Преподаватели средних и средне-специальных учебных заведений Болгарии смогут рассчитывать на повышение зарплаты, а также выделение дополнительных субсидий и премий. Об этом заявил министр образования и науки Болгарии Николай Денков, пишет 22 декабря софийская газета «Дума».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам министра, уже с января 2022-го года десяткам тысяч педагогов по всей стране будут начислены 13,5% прибавки к ежемесячному окладу. «В обозримом будущем эта процентная ставка станет повышаться», — резюмировал, в частности, Н. Денков.

Точная дата введения новой практики не сообщается. По некоторым данным, соответствующее решение должно получить санкцию правительства, заседание которого назначено на 23 декабря.

Напомним, увеличение социальных выплат работникам системы образования было одним из основных пунктов в программе нового коалиционного правительства Республики Болгария. В настоящее время зарплата болгарских учителей является одной из самой низких в ЕС.