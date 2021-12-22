Москва, 22 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла законопроект о сокращении числа обязательных техосмотров для автомобилей, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Техосмотр останется необходимым в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр.

Документом исключено проведение так называемых техосмотров на обочине — когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра.

Кроме того, как обещают в Госдуме, автолюбителей не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.