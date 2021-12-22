Афины , 22 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Объем сваленных строительных отходов в Греции на сегодняшний день составляет почти 50 миллионов тонн, большая часть которых может быть утилизирована и переработана. Об этом сообщила инженер-электрик Анна Миху на встрече Ассоциации экспортеров Греции (SEVE), посвященной финансируемой ЕС программе «Знание экономики замкнутого цикла в бассейне Черного моря» (BSB CIRLECON) 21 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительный мусор

Миху, глава Технической палаты постоянного экологического комитета Греции по Центральной Македонии, сказала, что значительный объем материала накопился в городских районах, а также в охраняемых районах, таких как дельта реки Аксиос.

Но Греция отстает в переработке строительных материалов по сравнению со средним показателем по Европе, где этот показатель составляет более 90%.

«В то время как цель ЕС до 2020 года состояла в том, чтобы перерабатывать 70% отходов от раскопок, строительства и сноса зданий в год, средний показатель в ЕС сейчас намного выше этого показателя. Но в Греции, как и в большинстве стран Причерноморья и Юго-Восточной Европы, этот показатель составляет менее 40%, включая извлечение и повторное использование вынутой земли. Поэтому, как страны Причерноморья, Юго-Восточной Европы и Греции, мы далеки от цели, поставленной на 2020 год», — отметила она.

Отмечается, что по сравнению с долей различных отходов в ЕС, строительный мусор составляет самую большую категорию (по весу) — в общей сложности 2,5 миллиона тонн мусора или 36,4%, по сравнению с 25,3% для карьеров и шахт и 10,3% для промышленности. Это цифры, основанные на данных за 2016 год, которые сегодня остаются достаточно стабильными.