Москва, , 10:59 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения Соединенных Штатов в адрес Москвы в якобы нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что если кто-то и что-то нарушал правила ВТО, то это Соединенные Штаты и ЕС своими односторонними санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе торгового представителя Вашингтона (USTR) заявили, что РФ в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США.

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