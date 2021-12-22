Москва, 22 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обвинения Соединенных Штатов в адрес Москвы в якобы нарушении норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом США», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она подчеркнула, что если кто-то и что-то нарушал правила ВТО, то это Соединенные Штаты и ЕС своими односторонними санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе торгового представителя Вашингтона (USTR) заявили, что РФ в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США.

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