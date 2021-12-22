Благовещенск, , 10:58 — REGNUM Амурская область готовится к сильным морозам. Синоптики обещают, что 23 декабря температура воздуха в регионе опустится местами до — 40−45 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском гидрометцентре.

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Средняя температура воздуха в регионе составит — 32−37 градусов, днём — 26−31. В северных районах региона столбик термометра опустится до — 40−45 градусов ночью и до — 32−37 градусов днём. Морозы будут сопровождаться ветром до 11 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в 16 населённых пунктах Якутии температура воздуха опустилась ниже — 50 градусов. Холоднее всего в Оймяконе — там столбик термометра у реки Нера опустился до — 55 градусов.