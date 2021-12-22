Чита, , 10:58 — REGNUM Несмотря на то, что Забайкалье выполнило поручение президента России Владимира Путина, организовав бесплатные горячие завтраки и обеды во всехшколах (543 образовательных организации) региона, реальное положение в этой сфере далеко от идеального. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба краевой Счётной палаты (КСП) по итогам проведённых проверок.

Детское питание

В частности выяснилось, что имеются факты несоблюдения организаторами питания требований к меню.

«Подаваемое в школах угощение не всегда соответствует принципам здорового питания. Это выражается в отсутствии в ежедневном рационе школьников некоторых видов блюд. Например, не всегда выдавали закуски (салаты, свежие овощи). Кроме того, установлены факты недопустимой замены видов продуктов, когда вместо первого горячего блюда подавали кондитерские изделия (конфеты, шоколад, печенье, вафли)», — пояснили в пресс-службе КСП.

Также проверяющее обратили внимание на отсутствие системы мониторинга объемов и видов пищевых отходов: из 10 проверенных учреждений, учет производился только в двух.

«А ведь итоги мониторинга могут обсуждаться на родительских собраниях и стать основанием для обращения в адрес администрации школы либо органов контроля (надзора) по поводу качества питания», — пояснили в Счётной палате края.

Не обошлась без внимания тема плачевного состояния пищеблоков забайкальских школ.

«Более 50% зданий имеют срок эксплуатации свыше 30 лет. В некоторых из них капитальный ремонт не проводился ни разу. Изношено и технологическое оборудование (электроплиты, холодильники и тд.). При этом минобразования края до сих пор не разработан план-график, предусматривающий поэтапную модернизацию школьных пищеблоков», — отметили проверяющие.

Информация и предложения по итогам контрольного мероприятия направлены в адрес краевого парламента, правительства и других заинтересованных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном горячем питании учащихся начальных классов подписал президент РФ Владимир Путин.

Отныне школьники должны получать горячее питание не реже одного раза в день. Порядка 62 тысяч детей начальных классов школ Забайкальского края с 1 сентября обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели в 2021 году краю выделено 912 миллионов рублей.

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Ранее власти Забайкалья отчитались о беспроблемном финансировании расходов на организацию бесплатного горячего питания в школах.

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