22 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Помимо уже имеющего место разлома между Московским и Константинопольским патриархатом, может появиться напряжение между Константинопольским патриархатом, как главным покровителем Православной церкви Украины, и Ватиканом, отвечающим также за греко-католиков. Украина пока не стала трещиной на треке Святой престол – Фанар, но логика развития украинских внутриполитических процессов может ее создать.

Станислав Стремидловский, , 12:04 — REGNUM



Папа Франциск и патриарх Варфоломей ניר חסון Nir Hason

Заявления главы Православной церкви Украины митрополита Епифания о возможном визите папы Римского Франциска на Украину вызвали ропот в среде Украинской греко-католической церкви. Напомним, что после того, как стало известно о назначении новым украинским послом при Святом престоле Андрея Юраша, ранее возглавлявшего правительственный отдел по вопросам этнонациональной политики и религий, Епифаний дал интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

В нем он отметил, что это может способствовать визиту папы Франциска на Украину, о чем ранее — как об уже решенном деле — заявляли глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук и латинский митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий. Правда, что касается Епифания, то он, во-первых, в отношении прибытия понтифика заметил, что об этом «сейчас много говорят, но еще такой конкретики нет». А, во-вторых, добавил: «Есть такая традиция: если папа посещает православную страну, то он непременно это согласовывает с той Церковью, которая господствует в этом государстве. Господствующей в украинском государстве является Православная церковь Украины, это ее каноническая территория, поэтому мы ожидаем, что если папа действительно решит… Хотя мы говорили три года тоже о визите вселенского патриарха (главы Константинопольского патриархата Варфоломея. — С. С.), это не произошло сразу. Было сначала заявление, патриарх сказал, что он приедет, он готов, но нужно время. Это время пришло, и, я думаю, придет время, когда Украину посетит и папа».

Как отмечало ИА REGNUM, глава ПЦУ не мог не понимать того, что, говоря о необходимости получения Ватиканом согласия именно ПЦУ на приезд понтифика, он фактически создает барьеры для папы, поскольку Святой престол не станет вступать в официальный контакт с Церковью, которая не признана полнотой Православных церквей и является раздражителем для Русской православной церкви. Судя по всему, к аналогичным выводам пришли и украинские греко-католики. Синкел по делам монашества Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви священник Юстин Бойко выступил с публикацией, где назвал рассуждения о «канонической территории», которые позволил себе митрополит, «ложкой дегтя в бочке меда». Он обратился к истории организации визита на Украину папы Иоанна Павла ІІ, против чего тогда выступала Украинская православная церковь Московского патриархата. «Одним из аргументов, который они использовали, было то, что Украина является их канонической территорией, поэтому визит папы следует с ними согласовывать, — подчеркнул отец Юстин. — И вот сегодня эти же слова о канонической территории прозвучали из уст Епифания».

Епифаний (Думенко) President.gov.ua

Слова о «канонической территории» и о «господствующей Церкви», продолжает священник, «не остались без внимания иерархов, священников и верных УГКЦ, которые в свое время больше всего радовались и поддерживали объединение украинского православия посредством предоставления томоса (об автокефалии, данного ПЦУ патриархом Варфоломеем. — С. С.) в январе 2019 года. Очевидно, не следует ожидать какой-либо официальной реакции УГКЦ, поскольку она негативно сказалась бы на межцерковных отношениях на Украине. Но в социальных сетях в отношении упомянутых слов Епифания возникла дискуссия, правда, в выдержанном тоне». Что любопытно, отец Юстин при этом напомнил, что в последнее время папа Франциск и константинопольский патриарх Варфоломей «очень активно подчеркивают необходимость осознания евангельского послания о том, что все мы «братья во Христе». За выпадом священника видится попытка поднять проблему с внутриукраинского уровня, где не утихает церковный конфликт между ПЦУ, УПЦ МП и УГКЦ, на международный, с намеком на то, что, помимо уже имеющего место разлома между Московским и Константинопольским патриархатом, может появиться напряжение между Константинопольским патриархатом, как главным покровителем Православной церкви Украины, и Ватиканом, отвечающим также за греко-католиков. Конечно, Украина пока не стала трещиной на треке Святой престол — Фанар, но логика развития украинских внутриполитических процессов может ее создать.

В ситуации, когда украинский вопрос стал поводом для как никогда серьезного разговора между Россией с одной стороны и США с Европейским союзом с другой по проблеме переосмысления конфигурации безопасности в Европе, президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня невыгодно форсировать переговоры со Святым престолом об организации визита папы Франциска. Зеленский находится в тяжелой ситуации, он вынужден бороться за собственное политическое выживание, в то время как его атакуют различные силы — от олигархов до националистов. Не в его интересах поэтому получить еще один конфликт, теперь на религиозной почве. А его очевидно создаст посещение Украины понтификом, причем на этот раз все свалить на «московскую» УПЦ МП, как раньше, уже не получится. Зеленскому придется выбирать, на чьей стороне он окажется. Дивиденды от визита папы Франциска получит не президент, а греко-католики, которые к тому же не считают Зеленского «своим человеком». И против него выступят силы, стоящие за ПЦУ, претендующие на то, чтобы эту Церковь утвердить в статусе «господствующей». Учитывая, что митрополит Епифаний на днях публично поддержал флешмоб «Отец наш Бандера», ясно, что эти силы станут эксплуатировать националистические настроения, которые неприемлемы для Ватикана, что, в свою очередь, создает неудобство для Константинопольского патриархата.

Владимир Зеленский на встрече с главой Константинопольской православной церкви Варфоломеем в Стамбуле President.gov.ua

Пока трудно предсказать, как станет действовать Киев, решит ли он вмешаться и попытаться погасить возможный новый религиозный конфликт в зародыше. Но не исключено, что на время администрация президента Украины «заморозит» активность на ватиканском направлении. И в этом случае назначение послом при Святом престоле Юраша, спустя четыре дня после подписания президентского указа отправившегося на встречу с главой УГКЦ архиепископом Святославом Шевчуком во Львов, может быть фактически дезавуировано и окажется «почетной ссылкой» для бывшего правительственного чиновника.