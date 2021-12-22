Киев, 22 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Украина должна придерживаться внеблокового статуса, так как курс страны в НАТО может привести к катастрофе. В этом уверены представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Сегодня в связи с крайним обострением противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс Украины на вступление в НАТО является политической ошибкой и может привести к катастрофе», — говорится в заявлении политической силы, опубликованном на сайте партии.

Ошибочность курса в НАТО оппозиционеры видят ещё и в том, что «это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс».

В партии считают, что на сегодняшний день поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО — это «признак крайней политической незрелости, ограниченности, непрофессионализма и неадекватности». При этом партийцы уверены, что сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Украины залогом стабильности и безопасности.

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«В нынешней обстановке, когда мировые силы абсолютно однозначно высказались по поводу международных гарантий в адрес Украины и возможных конфликтов на территории нашей страны, считаем педалирование президентом Зеленским темы установления сроков присоединения Украины к НАТО абсолютно безответственным и преступным — в первую очередь по отношению к защите интересов возглавляемого им государства», — подчеркивается в заявлении.

Оппозиционеры считают, что единственной целью таких действий главы государства является обострение ситуации, и «это может иметь самые опасные последствия для всей Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что уже в 2022 году власти Украины намерены добиться понимания точных сроков вступления в НАТО.