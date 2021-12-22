Кострома, 22 декабря 2021, 10:59 — REGNUM Костромской школе танцев «Свои люди» грозит крупный штраф за нарушение антиковидных ограничений. Об этом сообщает Свердловский районный суд Костромы.
Протокол об административном правонарушении в суд направил департамент культуры региона, наделённый полномочиями по проверке творческих учреждений. По их информации сотрудники студии не проверяли состояние здоровья посетителей и не следили за тем, чтобы танцующие соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра. Соответствующая разметка на пол также не была нанесена.
По статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях студии грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Меру ответственности для школы завтра, 23 декабря, изберёт суд.
Справка: школа танцев «Свои люди» существует в Костроме с 2015 года, в ней обучаются дети в возрасте от 3 лет и взрослые.
Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области безмасочник напал на полицейского
Читайте развитие сюжета: Пустые залы, недоверие и желание «сильной руки» — в Костроме ввели QR-коды