Кострома, , 10:59 — REGNUM Костромской школе танцев «Свои люди» грозит крупный штраф за нарушение антиковидных ограничений. Об этом сообщает Свердловский районный суд Костромы.

Соблюдай дистанцию Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Протокол об административном правонарушении в суд направил департамент культуры региона, наделённый полномочиями по проверке творческих учреждений. По их информации сотрудники студии не проверяли состояние здоровья посетителей и не следили за тем, чтобы танцующие соблюдали социальную дистанцию в 1,5 метра. Соответствующая разметка на пол также не была нанесена.

По статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях студии грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Меру ответственности для школы завтра, 23 декабря, изберёт суд.

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