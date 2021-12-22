Новосибирск, 22 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области по факту смерти девочки в больнице возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

(сс) Harsha K R В больнице

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летней девочки в медицинском учреждении — по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 31 октября 2021 года в больницу в Чановском районе с жалобами на боли в области живота обратилась 13-летняя девочка. Она была госпитализирована. Медики оперативно не смогли определить заболевание, из-за чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. 1 ноября 2021 года девочка скончалась.

В настоящее время следователь допрашивает родственников погибшего ребенка, медицинский персонал. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая медицинская документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.