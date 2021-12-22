Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Марина Жданова лишилась своих полномочий досрочно в результате голосования депутатов Законодательного собрания 22 декабря на пленарном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Секретарь петербургского избиркома, член комиссии с правом решающего голоса Марина Жданова 15 декабря сама написала заявление о досрочном освобождении от полномочий по собственному желанию. Инициативу Ждановой об отставке поддержали 46 депутатов, против был один парламентарий. Кандидатуры на вакантную должность члена избиркома могут быть предложены до 14 января.

Напомним, Марина Жданова была назначена в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии по квоте Центризбиркома.

В августе 2021 года, накануне выборов позиция Ждановой при голосовании по вопросу о регистрации для участия в сентябрьских выборах списков ряда политических партий и отдельных кандидатов вызвала острое недовольство депутатов Заксобрания предыдущего созыва. Вопрос об отставке Ждановой был внесён в повестку дня пленарного заседания 18 августа по инициативе депутата, не допущенного избиркомом до участия в новых выборах, и поддержан 32 его коллегами.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд в Петербурге отменил решение Заксобрания об отзыве члена Горизбиркома

Однако Жданова подала в суд, указав, что в тексте постановления Заксобрания о ее досрочной отставке отсутствуют ссылки на конкретные нормы действующего законодательства РФ о выборах, на основании которых было принято постановление. Октябрьский тогда удовлетворил иск Ждановой, и она осталась в составе комиссии.