Афины , , 11:00 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис должен срочно назначить выборы и уйти со своего поста как можно скорее. Об этом заявил секретарь Центрального комитета главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Димитрис Дзанакопулос на телеканале ANT1 21 декабря.

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По мнению Дзанакопулоса, кроме отставки Мицотакиса у Греции «нет другого способа избежать скорби о новых жертвах [пандемии] и спасти человеческие жизни».

Он резко раскритиковал действия правительства по борьбе с пандемией и обвинил премьер-министра «в постоянной лжи» и в том, что у него «нет ни малейшего желания к самокритике, а только высокомерие». По словам Дзанакопулоса, премьер-министр страны трижды объявлял об окончании пандемии и явно «не желал и не мог справиться с пятой волной пандемии, которая находится у нас на пороге».

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Цанакопулос сказал, что в настоящее время Греция потеряла 20 000 человек из-за пандемии, а правительство «ни в малейшей степени не изменило свой курс».

«Тысячи людей сейчас проходят лечение в разрушающейся национальной системе здравоохранения, моральный дух медицинского и сестринского персонала подорван, и у нас до 130 смертей в день. Целый город был потерян с начала пандемии…» — отметил он.