Нарьян-Мар, 22 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе в убойную компанию 2019−2020 годов было произведено 1 167,3 тонн оленины. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин. В 2020—2021 годах в регионе заготовили 1 248,0 тонн оленины. За 2021−2022 годы планируется произвести около 1 250,0 тонн оленины.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торговля олениной

Как отметил Ферин, заготовка оленины в НАО осуществляется с октября по февраль.

Приём оленины для переработки в основном ведёт АО «Мясопродукты», 100% акций которого принадлежит НАО. Закупочная цена 1 кг мяса первой категории без НДС установлена в размере 160,0 рублей, при средней себестоимости 1 кг оленины около 350 рублей. Для покрытия затрат и получения прибыли оленеводам из федерального и регионального бюджетов выплачиваются субсидии.