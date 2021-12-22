Москва, , 10:54 — REGNUM В Московской области в городском округе Коломна построят завод по производству бумажных пакетов, сообщается на сайте Министерства жилищной политики Подмосковья.

Бумажные пакеты (сс) shopping

На выделенной территории в настоящее время расположены два здания, которые объединят в один объект и разместят производственные линии по изготовлению бумажных пакетов.

Общая площадь завода составит 7,9 тыс. кв. метров. Будет создано 60 новых рабочих мест. Реконструкция зданий завершится осенью 2022 года. Ожидаемый объем инвестиций составит порядка 380 млн рублей.

ИА REGNUM ранее сообщало, во второй половине 2022 года в Подмосковье запустят завод по переработке полимеров мощностью до 43 тыс. тонн готовой продукции в год.

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