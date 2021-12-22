Воронеж, 22 декабря 2021, 10:54 — REGNUM Воронежские полицейские установили и оштрафовали участников экстремальной поездки на снегокате, прицепленном к движущемуся автомобилю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Ранее в Сети появилось виде, на котором автомобиль едет по трассе с высокой скоростью, при этом к нему привязан к нему снегокат с «пассажиром».
Оба участника поездки установлены и привлечены к административной ответственности. Они признали свою вину в совершении противоправного деяния. Водитель, в соответствии с частью 2 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей. Его друга оштрафовали на 800 рублей в соответствии с частью 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях.
В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что данный водитель за последний год более 30 раз нарушал правила дорожного движения, чаще всего он превышал скоростной режим.
В полиции призвали воронежцев не рисковать жизнью, катаясь на снегокатах и тюбингах, прикреплённых к автомобилям.