Воронеж, 22 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Воронежские полицейские установили и оштрафовали участников экстремальной поездки на снегокате, прицепленном к движущемуся автомобилю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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Ранее в Сети появилось виде, на котором автомобиль едет по трассе с высокой скоростью, при этом к нему привязан к нему снегокат с «пассажиром».

"20 декабря в 22:45 часов на 7 километре автодороги «Обход города Воронежа» (в районе ТРЦ «Град») 23-летний воронежец, управляя автомобилем Toyota RAV4, перевозил на гибкой сцепке на снегокате своего 29-летнего друга», — уточнили в полиции.

Оба участника поездки установлены и привлечены к административной ответственности. Они признали свою вину в совершении противоправного деяния. Водитель, в соответствии с частью 2 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей. Его друга оштрафовали на 800 рублей в соответствии с частью 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что данный водитель за последний год более 30 раз нарушал правила дорожного движения, чаще всего он превышал скоростной режим.

В полиции призвали воронежцев не рисковать жизнью, катаясь на снегокатах и тюбингах, прикреплённых к автомобилям.