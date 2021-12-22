Сургутский район, Югра, 22 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Сургутском районе Югры судьба концессионного соглашения по строительству школы на Белом Яру пока под вопросом. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Пресс-служба администрации Сургутского района Андрей Трубецкой

Строительство школы в Белом Яре запланировано на 2024 год, но до сих пор нет ясности по финансированию объекта.

По словам Трубецкого, есть два варианта решения сложившейся ситуации: подписать соглашение сейчас или дождаться появления финансирования под этот объект.

«Конкурс объявлен, подана заявка, есть желающие подписать концессионное соглашение. Беда в том, что финансирование под этот объект со стопроцентной уверенностью не определено», — пояснил ситуацию глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отмечается, что Сургутский район одним из первых муниципалитетов в Югре в 2018 году подписал концессионное соглашение по строительству школ в Солнечном и Нижнесортымском. Финансирование — региональный и местный бюджет. Открытие школ, каждая из которых рассчитана на 1100 мест, запланировано на сентябрь 2022 года. Ввод данных объектов позволит перевести школьников в этих поселениях на обучение в одну смену.