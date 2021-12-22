Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Объявленная сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили голодовка не может быть поводом для освобождения признанного виновным преступника. Об этом в эфире телеканала «Рустави» заявила депутат парламента Грузии, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он не может быть освобождён только потому, что фанатики начинают голодовку», — сказала член парламента.

Цилосани сделала предположение, что в основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) начался кризис, если её активисты направили такие усилия на освобождение из заключения человека, виновного в преступлениях. По мнению депутата, это является «самой недостойной целью».

Напомним, 21 декабря ЕНД провела массовый митинг в поддержку Саакашвили. Председатель партии там объявил, что более 300 человек, включая его самого, объявляют голодовку, требуя освободить экс-президента.

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