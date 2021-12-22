Тбилиси, 22 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Объявленная сторонниками бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили голодовка не может быть поводом для освобождения признанного виновным преступника. Об этом в эфире телеканала «Рустави» заявила депутат парламента Грузии, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Он не может быть освобождён только потому, что фанатики начинают голодовку», — сказала член парламента.

Цилосани сделала предположение, что в основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) начался кризис, если её активисты направили такие усилия на освобождение из заключения человека, виновного в преступлениях. По мнению депутата, это является «самой недостойной целью».

Напомним, 21 декабря ЕНД провела массовый митинг в поддержку Саакашвили. Председатель партии там объявил, что более 300 человек, включая его самого, объявляют голодовку, требуя освободить экс-президента.