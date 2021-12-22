Минск, 22 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Уголовное дело об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, разжигании социальной вражды и розни, возбуждённое против одного из интернет-пользователей, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе белорусской генпрокуратуры.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

В ведомстве уточнили, что дело в отношении гражданина Ш. направлено в городской суд Минска. Этого человека обвиняют в публичном оскорбление главы государства, разжигании социальной вражды и розни, незаконном обороте наркотиков.

По версии генпрокуратуры, с июня 2020-го по май 2021 года Ш. опубликовал в соцсетях комментарии и иную информацию, оскорбляющую Лукашенко, а также ложные оценки действий силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии к трём годам колонии приговорили блогера, который разместил оскорбительные комментарии в адрес Лукашенко в Instagram, а также надругался над государственным флагом на АЗС в городе Скиделе.

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