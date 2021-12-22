Элиста, 22 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Калмыкии прививку от COVID-19 получили более 132 тыс. человек — 80,5% взрослого населения. Таким образом, в республике перевыполнен план вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Для удобства наших земляков мы развернули 76 стационарных прививочных пунктов и передвижные мобильные комплексы. Рад, что и старшее поколение активно участвует в вакцинации», — отметил Хасиков.

В целом отмечается улучшение эпидемической ситуации в Калмыкии. В частности, в декабре в Калмыкии зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 58,4% по сравнению с ноябрьскими показателями.