Лондон, 22 декабря, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В ходе открытия торгов на бирже цена на газ в Европе упала ниже $2000 за тысячу кубометров. Это 22 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, стоимость январских фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила по состоянию на 10:14 мск $1980 за тысячу кубометров.

При этом такое падение на 6% ниже по сравнению с расчетной ценой голубого топлива накануне ($2106 за тысячу кубометров).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне цена на газ в Европе превысила отметку $2300 за тысячу кубометров, вновь обновив исторический максимум.