Ставрополь, 22 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае будет построен казачий кадетский корпус. Он станет крупнейшим в России, в нем будут учиться около 500 кадетов. Капсулу в основание здания будущего корпуса заложили на месте его строительства — в городе Ессентуки. Финансирование проекта из федерального бюджета составит более 650 млн рублей, сообщили 22 декабря в пресс-службе главы субъекта РФ.

Екатерина Булатова REGNUM Юный казак

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, строительство кадетского корпуса — это один из важнейших этапов реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Документ, действие которого распространяется до 2030 года, был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

«Скоро здесь будут учиться наши дети, и мы будем гордиться будущими казаками. Теми, кто продолжит лучшие традиции казачества, во все времена верно служившего Отечеству», — заявил Владимиров в ходе торжественной церемонии закладки капсулы.

Читайте также: На Ставрополье казаки выявили при патрулировании 3500 правонарушений