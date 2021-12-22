Сеул, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 73 863 человека. Об этом 22 декабря сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 00:00 22 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 43 703 161 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 85,1%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 37 324 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 42 175 680 человек. Уровень полной вакцинации составил 82,1%.

«Бустерную» дозу получили 661 259 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 13 081 896 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7456 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 583 065.

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