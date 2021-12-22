Санкт-Петербург, 22 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Петербурге продлеваются полномочия городского правительства в сфере социальной поддержки населения, полученные Смольным в начале апреля 2020 года в связи с началом пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий региональный закон, вносящий изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, подписал губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«В действующей редакции Социального кодекса указанные полномочия предоставлены Правительству Санкт-Петербурга до 31.12.2021 года. Внесенные изменения продлевают их до окончания действия на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности», — пояснили 22 декабря в пресс-службе губернатора.

Полномочия правительства Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки населения касаются установления временных и (или) единовременных мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета города, а также установления временных особенностей предоставления мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета города.

Как отмечают в смольном, с использованием указанных полномочий меры социальной поддержки были введены в отношении работников здравоохранения, организаций социального обслуживания, семей с детьми и других категорий граждан.

«В сегодняшней эпидемической ситуации вопрос поддержки граждан сохраняет свою актуальность», — уверены в администрации Санкт-Петербурга.