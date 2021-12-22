Мехико, 22 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Мексиканский фильм «Молитвы об украденных» режиссера Татьяны Уэсо и панамский фильм «Соборная площадь» режиссера Абнера Бенаима вошли в шорт-лист премии «Оскар» в номинации за лучший международный фильм. Об этом пишет агентство EFE.

«Оскар»

Из 92 фильмов, представленных на конкурс, мексиканский и панамский вошли в число пятнадцати кинокартин, получивших наибольшее количество голосов.

Итоговый список номинантов на кинопремию станет известен в феврале 2022 года. Сама церемония вручения «Оскара» пройдёт в конце марта.