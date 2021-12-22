Москва, , 10:49 — REGNUM Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова стала лауреатом премии «Серебряная лань». Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

Фехтование

Позднякова признана лучшей спортсменкой года по версии спортивных журналистов. Лучшим тренером стал наставник сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв. Лучшей командой признана сборная России по синхронному плаванию.

В десятку лучших спортсменов года вошли теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, пловец Евгений Рылов, гимнаст Никита Нагорный, тхэквондист Максим Храмцов, а также Светлана Ромашина (синхронное плавание), Виталина Бацарашкина (стрельба), Роман Репилов (санный спорт) и трёхкратный чемпион Параолимпийских игр по плаванию Андрей Калина.

Напомним, саблистка Позднякова выиграла две золотые медали на Олимпийских играх в Токио. Она стала лучшей в индивидуальном и командном турнирах.

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