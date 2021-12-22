Москва, , 10:49 — REGNUM Повышение в РФ ипотечных ставок ожидаемо и неизбежно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

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«Повышение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой вполне ожидаемо и неизбежно. Вопрос только в итоговой величине процентных ставок в течение 2022 года. Очевидно, что ставка по обычным несубсидируемым ипотечным кредитам может превысить 10%, но из-за понимания психологических особенностей потенциальных заемщиков может какое-то время удерживаться вблизи 10%, — сказала Грызенкова. — Есть еще резервы в оптимизации расходов на ведение дела и потенциал сохранения выгодных предложений для наиболее интересных кредитоспособных клиентов. В случае же еще одного повышения ключевой ставки Банком России можно ожидать роста ипотечных ставок даже выше, чем рост ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, серьезное повышение ипотечных ставок может привести к снижению спроса на данный вид кредитов.

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