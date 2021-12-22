Афины , , 10:50 — REGNUM Количество законопроектов, внесенных в Греции министрами за последние два года правления партии «Новая демократия», снизилось по сравнению со временем работы предыдущего правительства, но остается исключительно высоким. Об этом свидетельствуют данные, представленные на заседании кабинета министров государственным министром Йоргосом Герапетритисом 21 декабря.

Парламент Греции Duncan Rawlinson

Министр представил статистические данные, согласно которым с 2019 года по настоящее время парламент принял в общей сложности 256 законопроектов — 31 в 2019 году, 113 в 2020 году и 112 в 2021 году.

Наблюдается тенденция к снижению числа срочных законопроектов (которые делятся на две категории срочности). С июля 2019 года поступило три срочных законопроекта и восемь экстренных, по одному на категорию в 2021 году. Средний показатель за период 2015—2019 годов составлял семь срочных и четыре экстренных законопроекта в год.

В среднем в 2016—2019 годах ежегодно представлялось 285 законопроектов по сравнению со 192 в 2020 году и 213 в 2021 году.