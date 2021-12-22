Москва, , 10:46 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал провести российские независимые исследования по штамму «омикрон» и эффективности вакцин от него, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Необходимы независимые и гласные исследования по новому штамму коронавируса и эффективности вакцин против него. Любые противоречия в этих вопросах будут трактоваться в пользу антипрививочников и могут замедлить ход вакцинации», — отметил Миронов.

В ситуации с «омикроном» нужно слушать не зарубежных ученых и даже не производителей вакцин, уверен парламентарий.

«Нужно проводить в России свое масштабное, независимое исследование под контролем Минздрава. И обнародовать подробные данные этого исследования — и по степени опасности штамма, и по действию вакцин», — сказал Миронов.