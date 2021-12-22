Варшава, 22 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. По данным опроса Института рыночных и социальных исследований (IBRiS), в 2021 году среднестатистическая польская семья потратит на покупки к Рождеству 1277,30 злотых (это 275,3 евро). Результаты исследования опубликованы на портале Rzeczpospolita.

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Исследователи указывают, что это на 11,2% больше по сравнению с прошлым годом. В общей сложности, по прогнозам исследователей, жители Польши потратят на рождественские праздники около 18,6 млрд злотых (4 млрд евро). Это на 2 млрд злотых (0,4 млрд евро) больше, чем год назад.

«С одной стороны, инфляция, которая в декабре, по официальным данным, составила в Польше 8%, увеличила общие расходы, а, с другой, из-за повышения цен многие жители республики ограничат предрождественские покупки. Около половины респондентов ответили, что сумма их праздничных расходов составит не более 1000 злотых (215,5 евро)», — говорится в итогом отчете исследования.

Опрос был проведен 16−17 декабря. В нем приняли участие 1 035 взрослых жителей разных регионов Польши.