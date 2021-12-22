Нарьян-Мар, 22 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе оленеводством занимаются более 800 человек, в основном это представители коренных малочисленных народов Севера. В последние десятилетия число оленеводов снижается, растет их средний возраст, заявил ИА REGNUM исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин.

Yanao.ru Оленеводы

По его словам, по закону «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе» оленеводам и чумработницам предоставляются ежемесячные социальные выплаты за оленеводство, ежемесячные выплаты на каждого ребенка в возрасте от 1,5 лет до 8 лет, если он не посещает образовательные организации, жилые помещения госжилфонда, средства гигиены для новорожденных и медицинские аптечки, дрова для отопления кочевого жилья. Проработавшим в оленеводстве не менее 5 лет предоставляется ежегодная единовременная социальная выплата.

Ферин отметил, что детям оленеводов, проработавших в оленеводстве не менее 5 лет, при обучении в высших или профессиональных образовательных организациях, предоставляется ежегодная социальная выплата на оплату обучения, оплата стоимости проезда от места жительства к месту учебы и обратно один раз в год, а также дополнительная стипендия. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме за счет средств окружного бюджета идет подготовка специалистов по специальности «Оленевод-механизатор».

В рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО» оленеводческим хозяйствам возмещается часть затрат на создание объектов агропромышленного комплекса, на сохранение поголовья северных оленей, на производство продукции оленеводства и на транспортные расходы по вывозу оленины от мест убоя, уточнил Михаил Ферин.