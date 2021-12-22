Челябинск, 22 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Челябинской области 21 декабря обнаружили ещё 560 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Всего в регионе выявили уже 142 181 случай заражения. Выздоровели из них 130 616 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 4470 человек. А от ковида умерли ещё 30 граждан.