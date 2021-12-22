Мадрид, , 10:43 — REGNUM Испания остается в числе претендентов на премию «Оскар» за лучший международный фильм после того, как Голливудская киноакадемия включила фильм «Самый лучший босс» в число пятнадцати участников короткого списка. Об этом пишет испанское агентство EFE.

Хавьер Бардем, исполнивший главную роль в фильме «Самый лучший босс» Angela George

Киноакадемия объявила шорт-лист номинантов в десяти категориях, включая «Лучший саундтрек», где испанский музыкант Альберто Иглесиас также вошел в список претендентов на статуэтку за работу над фильмом Педро Альмодовара «Параллельные матери».

Итоговый список претендентов на «Оскар» станет известен в феврале 2022 года. Сама церемония награждения запланирована на конец марта 2022 года.