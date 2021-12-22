Париж, 22 декабря 2021, 10:43 — REGNUM Заключенная, находившаяся в следственном изоляторе французской тюрьмы «Осни» (департамент Валь д'Уаз), совершила побег во время посещения больницы, сообщает Le Figaro.

Тюрьма
Тюрьма
pikabu.ru

Во время побега ранение получил один из тюремных офицеров, сопровождавших заключенную в больницу. По данным администрации тюрьмы, жизни офицера ничего не угрожает.

Заключенная и её сокамерник скрылись вместе.

Как сообщало ИА REGNUM, по мере приближения Рождества официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь представил обновленную информацию об эпидемии коронавируса.

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