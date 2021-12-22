Париж, 22 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Заключенная, находившаяся в следственном изоляторе французской тюрьмы «Осни» (департамент Валь д'Уаз), совершила побег во время посещения больницы, сообщает Le Figaro.

pikabu.ru Тюрьма

Во время побега ранение получил один из тюремных офицеров, сопровождавших заключенную в больницу. По данным администрации тюрьмы, жизни офицера ничего не угрожает.

Заключенная и её сокамерник скрылись вместе.

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