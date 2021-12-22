Донецк, , 10:42 — REGNUM Вопрос об обмене пленными был заблокирован представителями Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу. Об этом 22 декабря сообщила журналистам омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) и представитель ДНР в указанной подгруппе Дарья Морозова.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом ранее омбудсмен ДНР неоднократно заявляла, что одним из условий такого обмена пленными должно стать полное прекращение уголовного преследования освобожденных граждан, так как без выполнения Киевом этого шага обсуждение следующих этапов обмена является нецелесообразным.

«Представители Украины предложили вычеркнуть из повестки вопрос процессуальной «очистки», окончательно заблокировав тему обмена», — сказала она.

При этом Морозова отметила, что состоявшееся накануне последнее в 2021 году заседание гуманитарной группы не оправдало «даже сдержанных надежд на конструктив».

Помимо того, представитель ДНР добавила, что представители властей Украины окончательно заблокировали переговорный процесс по всем направлениям гуманитарного блока.

«Киевские переговорщики вновь отказались обсуждать создание глобального механизма поиска лиц, пропавших без вести в связи с конфликтом в Донбассе. Хотя именно этот вопрос по предварительному согласованию сторон был вынесен на рассмотрение первым пунктом, что потенциально открывало участникам широкие возможности для предметной и плодотворной дискуссии», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ДНР в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров заявил, что предложения украинских властей по реформированию Совместного центра по контролю и координации (CЦКК) режима прекращения огня являются неприемлемыми.