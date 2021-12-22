Кабул, , 10:42 — REGNUM В афганской провинции Нимроз началась трёхдневная кампания вакцинации от полиомиелита. Мулла Абдурахман Абдулла, глава департамента общественного здравоохранения Нимроза, сообщил газете «8 Собх», что вакцинация показала очень высокую эффективность в предотвращении распространения этого заболевания.

Вакцинация Permkrai.ru

Он призвал всех участников кампании приложить все усилия для дальнейшего внедрения вакцины.

Кампания была запущена в сотрудничестве с Детским фондом ООН и Всемирной организацией здравоохранения.

Ожидается, что в рамках трехдневной кампании в Зарандже, административном центре провинции Нимроз, будут вакцинированы тысячи детей в возрасте до пяти лет.

Процесс вакцинации против полиомиелита уже начался в других провинциях, и миллионы детей должны получить вакцину от полиомиелита.