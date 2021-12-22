22 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Турция назначила специального представителя по нормализации отношений с Арменией. Что думают по этому поводу пользователи азербайджанских социальных сетей?

Надир Керимов, , 12:07 — REGNUM Турция назначила специального представителя по нормализации отношений с Арменией. Им стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Глава МИД Турции добавил, что работа в рамках нормализации отношений проводится в координации с Азербайджаном. Накануне пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что официальный Ереван назначит специального представителя для урегулирования отношений с Турцией.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Что думают по этому поводу пользователи азербайджанских социальных сетей?

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу: «Спецпредставители турецкой и армянской стороны Сердар Кылыч и Рубен Рубинян могут встретиться в самое ближайшее время…»

С И: Странно, что Турция не отклонила его кандидатуру. В армянских ТГ-каналах распространяли фото, как он с товарищами стоял на турецком флаге. Правда, с виду фото сделано давно.

Admin: Даже если и стоял. Турции от этого ни холодно ни жарко…

А вот то, что сейчас Азербайджан вместе с Турцией стоят над всей Арменией и они, как последние из шавок, исполняют все указания, очень, ну о-о-очень отразится на них сейчас и на их будущем…

Визит министра иностранных дел Мевлют Чавушоглу в Азербайджан, 1 ноября 2020 Mfa.gov.tr

Gaius Iulius Caesar: Рубен вернет «Западную Армению».

Lala Najaf: Турция и Армения против России, хорошо звучит :)

@FaridaMukhtarova: Скоро у Армении никого не будет.

Jose Ignasio: Молодцы, мир — это хорошо. Моя мечта съездить в Ереван, обещаю быть дружелюбным и щедрым.

@kamsarija: Вот в Стамбул точно спрос будет, а в Ереван — не думаю, только если по службе.

Nigyar Asadullaeva: Нехорошо все это. Зачем Турции нужна головная боль?

Ramin: Не удивлюсь если там начнутся провокации и даже теракты.

Рауф Казымов: Армения получил от Азербайджана КНУТ, а от Турции получает ПРЯНИК.

На канале в Telegram информационного Агентства Interfax Azerbaijan оставляют комментарии под этой новостью:

Kamran: Американцы заинтересованы в восстановлении турецко-армянских отношений. Россия тихо-тихо уйдет из региона.

@Nigyar13: Ну, это спорный вопрос, вряд ли Россия откажется от зоны своего влияния. Больше похоже на «разделяй и властвуй»))

Anar Azizov @HenrySherier: Ничего сильно не изменится в регионе. Будет сближение, но не тесное.

@Meiman68: Никогда, ни сейчас, ни через сто лет Азербайджан и Турция ничего не сделают, от чего армянам будет хорошо.

М.Рена: Ах, какой удар по соседям, не задумывались, наверное, о том, что все решения будут приниматься совместно, а так, уверена, мечтают рассорить нас с турками.

Официальная Россия поддерживает усилия европейских стран, в частности Брюсселя, по нормализации отношений Армении и Азербайджана, а также Армении и Турции:

«Мы приветствуем продолжение прямых контактов между Азербайджаном и Арменией. И, конечно, когда они проходят на высшем уровне. Рассчитываем, что итоги брюссельских обсуждений будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России, которые были достигнуты на предыдущих трех встречах».

Заявления по итогам трёхсторонних переговоров лидеров России, Азербайджана и Армении Kremlin.ru

Екатерина Соловьева опубликовала пост в Facebook в общественной группе ПАТРИОТЫ РОССИИ:

Екатерина Соловьева: <…> представителем Армении в переговорах назначен вице-спикер Рубен Рубинян. Говорят, такой выбор Пашинян сделал, чтобы не злить Москву. Вероятно, американцев удалось убедить, что Липаритян — перебор. При этом политологи отмечают, что Рубинян не обладает дипломатическим опытом, который очень пригодился бы в переговорах с таким непростым соседом.

Что касается переговорщика со стороны Турции, Сердар Кылыч в бытность послом в США приложил немало усилий, чтобы заблокировать процесс признания геноцида армян. Это дает основания предполагать, в каком тоне он будет вести диалог.

Дилара Кулиева: Пора уже идти навстречу друг другу.

Вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана (AKF) пишет у себя на странице в Facebook:

Guloglan Cabbarlı﻿: В дополнение к заявлению уважаемого Мевлюта Чавушоглу я хотел бы отметить, что сегодня официальный Баку также позитивно относится к шагам, предпринимаемым в направлении нормализации отношений между Турцией и Арменией. Потому что нормализация отношений Турции с Арменией не против и не во вред Азербайджану. Напротив, этот шаг послужит дальнейшему усилению руки Азербайджана в отношениях с Арменией.