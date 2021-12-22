Красноярск, 22 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшую неделю (с 13 по 19 декабря) показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению составил 78,7 на 10 тысяч населения. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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При этом вторую неделю подряд продолжается незначительное (с темпом 15,5%) снижение заболеваемости.

Превышение эпидемического порога по краю в основном наблюдается среди взрослых и детей возрастной группы от семи до 14 лет. Высокие уровни заболеваемости ОРВИ и гриппом сохраняются в городах Красноярске, Боготоле и Назарово, а также в Ермаковском, Идринском, Канском, Курагинском, Краснотуранском, Манском, Новосёловском и Тасеевском районах.

пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора «Доля вирусов гриппа А (H3N2) в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 25,0%, гриппа В — 0,7%».

Отмечается, что пневмониями в регионе болеет в основном взрослое население — 91,5% (8,5% — дети). Среди взрослых чаще заболевают лица старше 65 лет — 44,4%. Среди детей — малыши от трёх до шести лет — 31,9%.

В Красноярском крае от гриппа привились более 42,7% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение прошлой недели (13−19 декабря) в Пензенской области зарегистрировали 2974 случая ОРВИ (223,3 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 6,2%.