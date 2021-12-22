Москва, 22 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Курс рубля в последние дни практически не меняется, отклоняясь на 2−3 копейки вверх и вниз от уровня 74 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Сегодняшний день, 22 декабря, — не исключение. Это во многом связано с равновесием действия и невысокой волатильностью основных влияющих на него драйверов.

Цена нефти Brent чуть уменьшается 22 декабря с $74,10 ниже $74 за баррель в качестве коррекции после роста накануне. Несколько усиливается доллар на мировом валютном рынке.

Но эти факторы давления на рубль во многом нивелируются позитивным настроем фондовых индексов, начавшимся налоговым периодом продажи валюты экспортёрами.

С данных позиций может быть значимой статистика, выходящая 22 декабря. Запасы нефти в США по прогнозу, снизились за неделю на 2,6 млн баррелей.

Если прогноз оправдается, то нефть и рубль могут получить поддержку. Для позиций доллара важными будут данные о ВВП США, который, как ожидается поднялся на 2,1% в III квартале 2021 года.

Из российских новостей интересен объём промпроизводства в ноябре. Предполагается, что он вырос на 5% год к году, тогда как в октябре рост составлял 7,1%.

Актуальный коридор колебаний курса валют на сегодня составляет 73,60 — 74,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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