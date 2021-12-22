Нарьян-Мар, 22 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе по состоянию на 2021 год оленеводством занимаются 29 организаций, в том числе 12 сельскохозяйственных кооперативов, одно акционерное общество, 11 семейно-родовых общин коренных малочисленных народов Севера и пять фермерских хозяйств. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин.

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На 1 января 2021 года в сельхозорганизациях НАО находилось 147,4 тыс. оленей, или 87,6% от общего поголовья, в личных хозяйствах — 20,8 тыс. голов, или 12,4%.

По словам Михаила Ферина, поголовье оленей в НАО, включая личные хозяйства, на 1 января 2019 года составляло 177,8 тыс. голов, на 1 января 2020 года — 175,7 тыс. голов, на 1 января 2021 года — 168,2 тыс. голов. Снижение поголовья связано с достижением предела оленеёмкости пастбищ, заполняемость которых составила около 95%.

Выручка от реализации оленины в регионе в 2020 году снизилась на 10,6 млн рублей, или на 3,8%. Себестоимость продукции увеличилась на 6,5% по сравнению с 2019 годом. Шесть хозяйств по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год получили прибыль, а семь хозяйств сработали с отрицательным финансовым результатом, уточнил Ферин.