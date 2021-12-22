Афины , 22 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Греческого актера Петроса Филиппидиса будут судить в марте 2022 года, передает AMNA 21 декабря.

Kakprosto.ru Суд

Филиппидис обвиняется в двух изнасилованиях одной и той же актрисы (2008 г.) и попытками изнасилования еще двух актрис (2014 г.). Он отверг все обвинения, заявив, что эти женщины выступили против него «по соображениям пиара».

Филиппидис находится под стражей с июля. В отчете о решении о задержании судьи сообщили, что он может повторить преступления, если будет освобожден до суда, учитывая «его длительный период действий, с 2008 по 2014 год включительно», в течение которого он, похоже, пользовался своим положением директора театра и лица, находящегося у власти.