Бишкек, 22 декабря, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Депутаты киргизского парламента отказались лишать неприкосновенности своего коллегу Бакытбека Жетигенова, подозреваемого в попытке захвата власти. Об этом сообщили 22 декабря в пресс-службе высшего законодательного органа.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

88 депутатов проголосовали против лишения Жетигенова неприкосновенности. Парламентария задержали в конце ноября, следствие полагает, что вместе с соратниками Жетигенов планировал устроить в Бишкеке массовые беспорядки и захватить власть после прошедших 28 ноября парламентских выборов.

«Депутаты отказали генеральной прокуратуре в даче согласия на привлечение Жетигенова к уголовной ответственности», — сказала представитель пресс-службы парламента ТАСС.

Киргизских депутатов могут привлечь к ответственности только с разрешения парламента. Так как коллеги Жетигенова это согласие не дали, его должны освободить из-под стражи.

Как сообщало ИА REGNUM, по новым правилам в парламент Киргизии избрали не 120, а 90 депутатов. Из них 54 выбрали по партийным спискам и 36 — в одномандатных округах.

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