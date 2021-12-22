Ульяновск, 22 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил развитие сотрудничества в сфере туризма с представителями регионов Китая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам онлайн-конференции «Поддержка внутреннего туризма в условиях пандемии».

Ulgov.ru Онлайн-конференции «Поддержка внутреннего туризма в условиях пандемии»

В мероприятии приняли участие представители российских регионов, китайских провинций и городов-побратимов. Ульяновский губернатор в своём выступлении акцентировал внимание на проекта «Красный маршрут», отметив, что это «один из основных и интереснейших проектов», благодаря которому сотрудничество с Китаем вышло «на новый уровень».

«Его высокая популярность и востребованность открывает перед нами значительные перспективы, это международные авиаперевозки между Ульяновском и провинциями Китая, расширение линейки туристических продуктов под этим брендом», — подчеркнул Алексей Русских.

Глава региона отметил, что Ульяновская область готова «к переходу на качественно новый уровень взаимоотношений в области туризма с Китаем». Он также выразил надежду «на продуктивное сотрудничество».

Проект «Красный маршрут» проходит по маршруту Москва — Ульяновск — Санкт-Петербург, его участниками стали десять регионов. На основе подписанного соглашения между правительством Ульяновской области и некоммерческим партнёрством «Мир без границ» действует программа China Friendly, цель которой — формирование комфортных условий пребывания для китайских туристов. Регионы-участники получили соответствующий знак качества и свидетельства соответствия потребностям туристов из КНР.

По словам директора областного агентства по развитию туризма Дениса Ильина, по проекту «Красный маршрут» Ульяновск посетили около 2 тыс. китайских туристов в составе групп и почти 5 тыс. самостоятельно путешествующих туристов. В допандемийный период отмечалось ежегодное увеличение на 20 — 30% туристского потока из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти предложили соединить в единый маршрут все туристические точки в регионах Поволжья, связанные с наследием советского периода, а также включить проекты «Великий Волжский путь» и «Красный маршрут» в план мероприятий по реализации стратегии-2035.