Кемерово, , 10:40 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв провёл встречу с начальниками производственных участков шахт. Она прошла в Ленинске-Кузнецком.

«Обсуждались вопросы промышленной безопасности на предприятиях региона. Глава региона обратился с инициативой создать совет при губернаторе Кузбасса по промышленной безопасности и охране труда. Членами совета станут представители всех угледобывающих предприятий области — по одному от каждого», — уточнили в правительстве Кузбасса.

Отмечается, что основная задача совета — повышение уровня безопасности на горнорудных предприятиях. Первое заседание планируется провести в начале 2022 года.