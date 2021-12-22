Благовещенск, , 10:38 — REGNUM Руководитель городской больницы Райчихинска Амурской области не оплатил вовремя государственный контракт, по которому подрядная организация выполняла работы. Это стало причиной его дисквалификации на год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Главврача можно не любить, но уважать необходимо

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В надзорном ведомстве подчеркнули, что главврач ранее уже привлекался к ответственности за нарушения сроков оплаты госконтрактов и заплатил за это 60 тыс. рублей штрафов.

«В ходе настоящей проверки прокуратура вновь установила факты несовременной оплаты по государственным контрактом. В результате перед субъектами предпринимательства у больницы возникла задолженность на сумму более 2 млн. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В отношении главврача возбуждено административное дело по статье 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии руководителя строительной компании «Экострой» дисквалифицировали за неисполнения обязательств по предоставлению квартир жителям аварийных домов. Взятые обязательства не были выполнены руководителем компании в оговорённый срок, жилые помещения в собственность муниципалитета он не передал.