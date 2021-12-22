Благовещенск, 22 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Руководитель городской больницы Райчихинска Амурской области не оплатил вовремя государственный контракт, по которому подрядная организация выполняла работы. Это стало причиной его дисквалификации на год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

Главврача можно не любить, но уважать необходимо

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В надзорном ведомстве подчеркнули, что главврач ранее уже привлекался к ответственности за нарушения сроков оплаты госконтрактов и заплатил за это 60 тыс. рублей штрафов.

«В ходе настоящей проверки прокуратура вновь установила факты несовременной оплаты по государственным контрактом. В результате перед субъектами предпринимательства у больницы возникла задолженность на сумму более 2 млн. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В отношении главврача возбуждено административное дело по статье 7.32.5 КоАП РФ (нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии руководителя строительной компании «Экострой» дисквалифицировали за неисполнения обязательств по предоставлению квартир жителям аварийных домов. Взятые обязательства не были выполнены руководителем компании в оговорённый срок, жилые помещения в собственность муниципалитета он не передал.