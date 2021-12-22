Симферополь, , 10:38 — REGNUM Движение автотранспорта закрыто на автодороге, ведущей на плато горы Ай-Петри со стороны Ялты, об этом сообщили 22 декабря в пресс-службе МЧС по региону. Решение закрыть движение принято из-за переметов на участке 49−65 км.

Снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

На плато со стороны Ялты и со стороны Бахчисарайского района направлены экипажи ГИБДД, установлены запрещающие движение знаки. Для обеспечения автомобильного движения на Ангарском и Грушевском перевалах на постоянном дежурстве находится специальная техника ГУП РК «Крымавтодор».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крымского полуострова действует штормовое предупреждение из-за снегопадов и морозов.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму 22 декабря прогнозируются порывы ветра до 25 м/с, 22, 23 и 24 декабря — понижение температуры воздуха до 10…15 градусов мороза в ночные часы, днём — до 3…8 градусов мороза.